高雄市長韓國瑜5點聲明，尤其是第二點，他說，台灣好、高雄才會好，這樣延伸是不是每個縣市長都要去選總統？桃園市長鄭文燦表示，當市長確實對市民是有責任的，他了解韓市長這個聲明是向國民黨中央來攤牌。

鄭文燦表示，韓國瑜希望超越初選，有其他的方法讓他參與，因為他是「不主動參加初選」這樣的一個前提，這個基本上是國民黨內部的提名制度的問題。

鄭文燦指出，他其實沒有很多評論，覺得任何一個政黨在選擇他的總統候選人的時候，應該有很多它內部的考慮。

而網紅泛舟哥跟朋友討論哪個縣市好，他一說桃園市長鄭文燦，對方就認輸了，好像大部分縣市首長都讓網友啞口無言，留言誇獎超多。鄭文燦表示，市長的責任是建設一個城市，照顧好所有的市民，不過他喜歡年輕人叫他燦哥，沒叫市長沒關係，「小朋友都叫我燦哥，所以我蠻習慣的，跟市民之間最好就是沒有距離，大家可以有同樣的思考、同樣的感情、同樣的願望」。

(中時 )