立法院內政、司法及法制聯席審查通過李進勇接任中選會主委人事案，後續將送交立法院院會審議，行政院發言人Kolas Yotaka今日表示感謝。

Kolas強調，李進勇為台北大學法律學系學士、台大法律學碩士。曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長，擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好選務工作，推動改革。

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