李進勇任中選會主委初審過關 14:102019/04/24 工商 蘇秀慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院內政、司法及法制聯席審查通過李進勇接任中選會主委人事案，後續將送交立法院院會審議，行政院發言人Kolas Yotaka今日表示感謝。 Kolas強調，李進勇為台北大學法律學系學士、台大法律學碩士。曾任台灣花蓮、宜蘭、台中地方法院法官、立法委員、基隆市長、內政部政務次長、行政院公共工程委員會副主委、法務部政務次長、交通部政務次長及雲林縣長，擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好選務工作，推動改革。 (工商 ) #政務 #政務次長 #次長 #中選會 #李進勇 也許您會感興趣 推薦閱讀 疑中選會刻意拖延公投案 黃士修警告「與違法的距離」 10:162019/04/22 政治 辦好選務維持中立 很難嗎 01:182019/04/23 政治要聞 再戰中選會主委人事案！江啟臣：國民黨團絕不退讓 22:452019/04/23 政治 教育部政務次長劉孟奇 產學合作與培育機械人才表率 04:102019/04/24 產業特刊 李進勇人事案初審過 藍委怒吼：丟臉 09:182019/04/24 政治 藍綠混戰「潑水節」李進勇人事案初審通過 10:432019/04/24 政治 立院3女大戰 美女綠委怒PO濕身照 11:532019/04/24 政治 中選會人事挨批「三秒勇」 柯建銘：步驟符程序 11:582019/04/24 政治 李進勇人事案議事混亂 蘇揆：尊重國會 13:142019/04/24 政治 立院初審通過李進勇人事案 政院表達感謝 14:032019/04/24 政治 政治熱門新聞 發聲明後消失幾小時 韓國瑜到哪兒去了？ - 政治 國民黨中常會共識 將韓納入初選採全民調 - 政治 藍營與綠營支持者最大差別在哪？他一語道關鍵 - 政治 韓國瑜聲明讓高雄人槌心肝？他15字神回 - 政治 韓國瑜要小心！李正皓憂這句話恐成對手把柄 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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