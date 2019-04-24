20190424中天新聞 護衛隊革命情感不能忘！ 韓國瑜探病老戰友

高雄市長韓國瑜發表五點重大聲明後，短暫消失了一段時間。他沒有吃飯，而是排除所有行程，專程探望「志工護衛隊」一位罹病的弟兄「槐哥」。另一位隊員栗正傑在社群媒體發文，說槐哥一直不願打擾韓。「或許有的候選人有錢、有權、有貴，但他們有這種生死相挺的兄弟嗎？

槐哥的姓名是「槐建中」，陸軍官校49期畢業，中校退伍，現年61歲。去年高雄市長選舉期間，韓國瑜還一個人孤坐麵攤吃滷肉飯的時候，槐哥就是競選團隊志工，幫韓打掃辦公室、清理垃圾、找人修水電。後來韓國瑜聲勢高漲，槐哥成了護衛隊第一勇士。韓每次大進場，槐哥總以他高大的身材護在韓後面。但每次任務結束後，他總是疲累不堪，不過他硬是撐到韓當選之後，才去檢查身體，赫然發現是肝硬化，住院治療。護衛隊員每次去探望他，都希望把他生病一事轉告韓，「市長認識的人多，一定可以幫忙找到更多支援」。但槐哥一再交代「千萬不要告訴市長，市長剛就任，很忙，千萬不要打擾他」。

一直到前幾天，槐哥肝昏迷了兩次，栗正傑違背槐哥的交代，在星期一讓韓知道了這件事。栗寫道，「有情有義的市長，立刻放下惱人的政治紛擾，趕來探望槐哥。槐哥看到市長，又感動又開心，用虛弱的聲音告訴市長，要救全台灣！」

曾經擔任過澎湖防衛司令部副司令的退役少將栗正傑寫道：「是誰能讓市長在上午剛發表五點重大聲明之後，連飯都不吃就趕來探望的人？是槐哥。」「或許有的候選人有錢、有權、有貴，但他們有這種生死相挺的兄弟嗎？

(中時電子報)