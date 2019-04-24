季後賽東區首輪全部結束，公鹿、暴龍、七六人與塞爾提克前四種子都順利出線，西區拓荒者今天靠著利拉德的超大號絕殺三分球成功闖關，勇士和火箭預料也能輕鬆過關，至於馬刺與金塊的組合就比較有懸念。然而，現役球員的季後賽最難破的紀錄是啥？得分？籃板？助攻？抄截？還是阻攻？

Dame. Called. Game. 👋 pic.twitter.com/8Z0skeDbZE — Trail Blazers (@trailblazers) 2019年4月24日

現役球員季後賽單場得分最高的紀錄保持人是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，他在2017年5月3日攻下53分，幫助塞爾提克擊敗巫師。

「魔獸」霍華在2015年4月25日單場狂抓26個籃板，火箭主場130比128險勝獨行俠；目前效力於黃蜂的畢約波，2016年5月22日同樣是抓下26個籃板，幫助暴龍輕取騎士，可惜東區決賽暴龍最終2比4敗陣。

本季轉戰湖人的老將隆多，上賽季西區四強披著鵜鶘戰袍，第三戰單場送出21次助攻，搭配安東尼戴維斯的33分，終場119比100輕取勇士，此役也是鵜鶘在這個系列賽唯一勝場。

單場7次抄截的紀錄保持人分別有雷霆韋斯布魯克、火箭哈登以及熱火賈許理查生，其中火箭和熱火都輸掉比賽，雷霆則是擊敗了勇士。

單場搧出9記麻辣鍋的紀錄保持人則是霍華和暴龍伊巴卡，霍華更是曾經兩次創下此壯舉；單場失誤紀錄保持人是哈登的12次，他在2015年5月27日與勇士交手時發生的，但火箭贏得那場比賽；2013年5月1日，火箭在西區首輪0比3劣勢下來到第4戰，哈登出現10次失誤，不過火箭105比103險勝，哈登沒有當罪人，不過，火箭最終還是2比4被淘汰。

(中時電子報)