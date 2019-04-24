開南大學觀光與餐飲旅館學系為開創學生就業與實務經驗，結合國內知名的山富國際旅行社攜手合作，安排學生進行實務作業，提早投入旅遊產業實習，讓學生更具就業競爭力，24日由開南大學校長梁榮輝與山富旅遊董事長陳國森，為產學實習旅行社共同揭牌。

陳國森表示，人才是企業最大的資產，觀光旅遊業是政府相當重視的一環，所需人才也相對增加，希望藉由此次與開南大學產學合作，可從學校發掘並培訓出合適的專業人才。

梁榮輝則表示，和山富旅遊的產學合作，可以讓學生參與實務，了解整個旅行社業務的作業流程，提早進入相關產業市場，更具就業競爭力。

開南大學觀光運輸學院長江明倫表示，學校觀光與餐飲旅館學系是最熱門的科系之一，藉由產學實習旅行社的運作，可提供學生實際操作旅遊路線景點規畫、領隊導遊人才訓練、航空票務與飯店訂購等實務經驗，並提供學生工讀、實習及就業機會。

(中時 )