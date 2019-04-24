民進黨立委蘇震清出面否認有涉及誠美材掏空案。（黃世麒攝）

針對《鏡周刊》報導立委蘇震清涉嫌掏空上市公司誠美材公司，蘇震清直呼「莫名其妙」、「子虛烏有」，他表示自己和這家公司完全無關，也不認識相關人員。他並發出新聞稿，表示將前往台北地檢署正式提告，捍衛名譽。

蘇震清新聞稿共4點：1、鏡週刊報導內容都屬臆測、不實，會要求更正，「出售的」股票並非我所有。2、無妄之災，對公司經營糾紛完全不瞭解、未涉入，也無能力涉入。

3、目前檢調已調查中，不適合對外多做解釋，但檢調若需要，我一定配合說明。4、拜託媒體報導要秉持事實，這些出售的股票不是我所有，公司經營糾紛完全不知情。

蘇震清是立法院長蘇嘉全的姪子，也是屏東縣連任3屆的立委。他原本將投入屏東縣立委第一選區民進黨內初選，結果在登記截止前臨時退出。有人今天傳出掏空案與臨陣退出初選聯想在一起，他喊冤並表示「已積極準備要投入下屆縣長選舉」，掏空案根本子虛烏有。

《鏡周刊》報導立委蘇震清涉嫌掏空公司，蘇震清直呼「子虛烏有」。（潘建志攝）

(中時 )