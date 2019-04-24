中火老舊機組該不該除役？台電指新上線機組規畫，是考量用電成長及屆齡機組汰舊換新，並非為替代中火機組；台中市府環保局24日強調，中火使用的生煤燃料是汙染最大的化石燃料，台電應調整機組汰舊優先順序，將生煤發電列為最優先除役對象，而非按既有模式「按部就班」進行，台電僅考量發電穩定而不是站在民眾健康著想，市府表示遺憾。

環保局強調，電力供應是中央政府的職責，過去2、3年來因能源政策失衡，導致過度倚賴火力發電，各地區火力電廠均對該區域造成空汙、水汙等問題，嚴重妨礙空氣品質、環境、國人的健康。

市府高分貝表示，中央政府與台電應正視問題，通盤檢討能源結構，均衡發展各種電力選項，盡速讓老舊燃煤機組除役，不要漠視台中市民的呼吸權，屢以供電安全作為老舊機組轉為備用藉口，將發電責任推由台中市民承擔。

環保局表示，近2年來通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與燃煤機組加入運轉發電，估計增加容量足以取代中火近一半的發電量，新世代發電機組具有高效率、低汙染優勢，新機組投入運轉行列後，中火老舊汙染較高的燃煤機組應逐步除役，符合經濟、環保雙重效益。

市府指台電曾承諾可常態性停止1部以上機組運轉，與中火第4號機組除役不違背，5月起將逐步邁入用電高峰期，全國各地在冬季進行歲修的機組也將陸續完成檢修，並恢復運轉。

環保局說，通宵既有超導迴線升級工程據悉將於6月完成，讓原本因輸電線路限制而形同被封印的70萬瓩電力順利送出；再加上林口新三機近期開始滿載測試運轉，只要台電調度得宜，中火燃煤機組無需火力全開，足以因應夏季尖峰用電。

環保局依台電未來10年的規畫，每1年都有新的機組上線發電，雖有機組汰換，汰換優先順序也可以重新檢討，以乾淨核能發電配合非核家園期程延役至2025年再除役，也是選項之一，讓台電在電力運用上更為靈活。

(中時 )