目前「環保杯自動租借系統」已成功開發APP租借功能，消費者只要掃描店家環保杯上的QR code就可租借環保杯。（中正大學提供）

來自中正大學的6位大學生日前代表台灣參加韓國亞洲青年創意創業競賽，以環保概念出發規畫「環保杯自動租借系統」產品企畫與APP雛型完成度高，從亞洲10國共18支隊伍脫穎而出，奪下金牌，隊長黃紹閔表示，作品取名「Green Carrier」，除了綠色跟環保的連結，也想傳達大家都可以是攜帶環保意識的人，未來也規畫先與校內飲料店合作試水溫。

為什麼想設計這樣的系統？黃紹閔說，觀察到校內垃圾桶時常被丟滿規格不一的紙杯和便當，除造成髒亂外也不環保，但又有不少人覺得自行攜帶環保餐具有些不便，因而有「環保杯自動租借系統」的發想，利用租借APP、歸還機器、規格統一可重複利用的環保包，讓消費者也能隨手做環保。

黃紹閔解釋，「環保杯自動租借系統」讓消費者只要安裝APP綁定身份，就能即時搜尋附近合作的店家，購買飲料時，掃瞄店家提供的環保杯條碼即可成功登記租借，若消費者借用歸還率良好，將給予「綠利點數」兌換合作通路優惠。以消費者的角度出發，團隊同時也計畫設計「歸還機器」讓消費者拿著環保杯走到機台前感應，就可直接回收杯子，還可同步收到確認歸還的訊息通知，機台內設有水箱，投入杯蓋、杯身時會先浸泡，再由人員定時送至清潔站清洗、殺菌後送回店家。

目前「環保杯自動租借系統」已成功開發APP租借功能，黃紹閔說，未來規畫與中正校內飲料店合作，測試消費者反應，也期許能持續完成APP上架、金流串接及產製實體歸還機器，實現團隊夢想。

(中時 )