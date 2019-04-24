《大政治大爆卦─無色覺醒》KMT菁英還在等拱郭卡韓？製造黃袍加身假象？ 14:122019/04/24 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜昨日宣讀5點聲明，當他念到「政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」，那股苦澀與沉痛，令人感慨；因為原以為自己參選是為黨出征，沒想到黨另備有一套劇本，他只是密室協商的棋子，韓粉也變成黨中央的籌碼！權貴們只想保住既有勢力，視基層心聲如糞土，這種作法根本愧對基層。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 中天新聞 直播 每週一至週日下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #大政治大爆卦 #國民黨 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 大老復辟 權貴不願庶民出頭 04:102019/04/20 政治要聞 新聞透視》推郭棄韓 國民黨遺老權貴復辟 04:102019/04/22 政治要聞 「宮鬥」卡韓 徐正文批國民黨權貴陰魂不散 22:152019/04/22 政治 韓國瑜聲明 李來希大讚：回應國民黨權貴 12:242019/04/23 政治 韓表心聲批密室協商 網吼：高層們聽見沒？ 12:312019/04/23 政治 韓提政治權貴密室協商 介文汲：黨中央先釋疑 13:172019/04/23 政治 修正黨內初選規則納韓？吳敦義：當然方便、一定會方便 18:492019/04/23 政治 老國民黨卡韓 一手好牌玩到爛 04:092019/04/24 話題觀察 出征2020？ 韓：願負起責任護台灣 04:092019/04/24 話題觀察 別讓密室政治玩殘平民英雄 04:102019/04/24 時論廣場 政治熱門新聞 發聲明後消失幾小時 韓國瑜到哪兒去了？ - 政治 國民黨中常會共識 將韓納入初選採全民調 - 政治 藍營與綠營支持者最大差別在哪？他一語道關鍵 - 政治 韓國瑜聲明讓高雄人槌心肝？他15字神回 - 政治 韓國瑜要小心！李正皓憂這句話恐成對手把柄 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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