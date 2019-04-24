高雄市長韓國瑜昨日宣讀5點聲明，當他念到「政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了」，那股苦澀與沉痛，令人感慨；因為原以為自己參選是為黨出征，沒想到黨另備有一套劇本，他只是密室協商的棋子，韓粉也變成黨中央的籌碼！權貴們只想保住既有勢力，視基層心聲如糞土，這種作法根本愧對基層。

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