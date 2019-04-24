小豆骨又捲土重來。(圖擷自Imperial College London官網)

「失而複得」的一塊小骨頭可能讓你膝蓋痛。(圖擷自Imperial College London官網)

許多人有過膝蓋疼痛的經歷，特別是隨著年齡老化，膝蓋磨損增加。但是，現在英國專家說，在人類進化過程中膝蓋中被認為已消失的一塊小骨頭似乎又回來了。而它可能是造成一些人膝蓋疼痛，甚至關節炎的原因。

BBC中文網報導，這塊小骨頭的英文名字叫fabella。它長在膝蓋後面的肌腱中。醫生們認為它完全沒有任何用途，在人類進化過程中，許多人也確實已經沒有了這塊「多餘的」小豆骨。但是，那些患有關節炎的人似乎更可能有小豆骨。英國帝國理工科研小組把這一發現發表在《解剖學雜誌》上。

在醫學術語中，小豆骨指的是一個骨質骨，也稱籽骨（a sesamoid bone）。籽骨是嵌入肌腱內的骨頭。籽骨可見於跨關節的肌腱處如手、膝、足。這意味著它生長在肌肉腱中，正像膝蓋骨或髕骨那樣。

長小豆骨到底是有多普遍？查詢27國150年有關膝蓋的醫學史，帝國理工的專家們發現，比起100年前，小豆骨的人增加了大約3倍。例如，1918年大約11%的世界人口膝蓋中有小豆骨，到2018年這一比例則上升到39%。

倫敦帝國理工的Berthaume博士表示，為什麼我們有些人有小豆骨，卻有些人沒有？沒有人知道真正答案，因為過去從未對此進行過研究。他說，小豆骨可能像籽骨那樣幫助減少肌腱中的摩擦、均衡肌肉力量。或是像膝蓋那樣，增加肌肉的機械力。或者，也可能根本沒有什麼作用。

隨著類人猿和人類祖先的進化，這塊小骨頭似乎消失了。不過專家說，現在它又回來了，主要

原因跟營養有關。研究人員得出結論，由於營養改善人類平均身材更高，體重增加。這意味著我們的脛骨更長，小腿肌肉更大更多。這些變化會給膝蓋帶來更大的負擔。

了解小豆骨捲土重來的原因，可以幫助醫生們更容易治療膝蓋有問題的病人。不過，關於小豆骨仍有許多未明之處，比如它是否只影響一隻膝蓋，還是兩隻膝蓋？哪些人最有可能有小豆骨，他們的年齡、性別以及分佈又是如何，皆有待醫生們在未來解開謎團。

(中時電子報)