民進黨總統初選放話不斷，媒體報導黨主席卓榮泰壓力大有萌生辭意，中執會會派新的代理主席，沒收初選。卓榮泰今苦笑表示，「這個劇本寫得不好」。

至於民調是否納入手機民調？民進黨挺英大將中常委陳明文今受訪表示，那天討論確實有討論，當時賴前院長的代表中執委林俊憲有說，賴前院長這部分沒有堅持。

卓榮泰今受訪指出，本週還是要把立委民調完成，至於總統協調，經過兩週時間讓五人協調小組、雙方當事人、黨領導幹部冷靜思考，未來下階段準備進行，中央黨部工作必須就522日以後時程規劃，組織部已經在做，何時向中常委提出，會按照演算過程，找最適當的時候，及必須要騰出來的時間和空間，在中常會提出，今天只有專案報告，今天之後會開始繼續啟動協調，不排除和雙方當事人見面，甚至可能性安排，在這兩週冷卻過程中，國民黨狀況反而比較多。

他說，至於各種可能是指兩個候選人間的各種可能，沒有設定任何前提跟結果，包括雙方見面或五人小組和雙方見面。

陳明文受訪指出，上次中執會討論到讓整個時程延長，協調工作能順利再展開，讓初選流程更周延，這是上次中執會的共識，確定要走民主機制，就要把程序走完，也講得非常清楚，也會在522，立委初選完成後再來討論總統，白紙黑字寫得非常清楚，不知道誰故意在放這些消息，影響黨中央的威信，也影響民進黨正在初選情況。

至於會等國民黨人選確定後再來初選？他說，沒有討論，目前也沒人在討論這問題，上次中執會黨主席講得非常清楚，民調是採對比式，候選人除了雙方協調有共識要互比，否則會對比，預計五月底國民黨候選人會出來；是否會等國民黨人選出來？他說還要中執會再討論，基本上按照上次中執會通過進行。

(中時 )