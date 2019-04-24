民進黨立委陳靜敏（中）與護理界代表一同召開記者會，聲援被檢方起訴的兩名台北醫院護理人員。（黃世麒攝）

衛福部台北醫院護理之家大火奪走15條人命，新北地檢署日前偵結，認為潘姓代理護理長、陳姓護理師兩人未依規定按月檢查住房內有無使用私人電器，且未排除住戶違規使用的電器用品，將兩人依業務過失致死罪起訴，引發醫護界反彈。

民進黨立委陳靜敏24日邀集醫護界代表召開記者會，強調醫護人員現在都戲稱自己的工作是「包山包海包坐牢」，只受過12小時防火訓練，就需判斷何時電線快走火、哪些電線被彎折有危險，這些都是消防專業人員經過280小時學科訓練、1000多小時的專業技術訓練才做得到，希望衛福部能將權責交給專業的人來做。

衛福部長陳時中備詢時也為護理人員抱屈，強調護理人員身兼防火管理員，「我也覺得不合理」，未來會考慮不派護理人員擔任防火管理員，也表示將在1個月內針對部立醫院護理人員業務範圍提出檢討報告；陳時中也接受陳靜敏邀請，披上黃絲帶，表達對護理人員的支持。

(中時 )