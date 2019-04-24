50歲南韓女星具本林演過多部韓劇，包括「主君的太陽」、「心情好又暖」、「打架吧鬼神」等，近日卻傳出鼻咽癌末期病逝。據了解，具本林曾告假養病，原本以為自己只是得到鼻炎，發現時卻已是鼻咽癌末期，經過一年治療仍不敵病魔而過世。只是，為何看似鼻炎的症狀，竟會是鼻咽癌末期？

鼻咽癌症狀似鼻炎，留意是否常流鼻血、頸部淋巴結持續腫大

鼻咽癌是頭頸部癌症中第二常見，僅次於口腔癌，約佔40％，而且好發於亞洲人種，韓國男星金宇彬、來自馬來西亞的世界球王李宗偉等，都是鼻咽癌患者，台灣也是全球最好發的國家之一。鼻咽癌又常見於40～50歲、男性多於女性。

光田綜合醫院耳鼻喉科醫師劉耿僚表示，鼻咽癌初期症狀不明顯，且因鼻咽管被腫瘤阻塞，會有類似感冒或過敏性鼻炎的症狀，例如鼻塞、鼻涕倒流、耳朵悶塞感，淋巴結也會腫大。

不過，比較明顯的差異是，鼻咽癌流出的鼻涕會帶有明顯血絲，頸部淋巴結腫塊也會愈來愈大，不像鼻炎吃過藥就會逐漸消腫；而且鼻咽管在鼻腔後方深處，光從喉嚨、鼻孔看不出腫瘤，但只要用鼻咽內視鏡就能清楚發現、判斷為鼻咽癌。

建議民眾可以留意以下症狀，若出現異樣就要儘速就醫：

1.頸部淋巴腫大，腫塊通常不痛，且持續變大

2.鼻水、痰中帶血絲，反覆流鼻血

3.單側耳塞、耳鳴、覺得耳內有流水聲或聽力減弱

4.單側頭痛

5.眼睛症狀，如複視、眼球活動障礙或單側顏面麻木

6.鼻症狀，如鼻塞、膿鼻涕

感染EB病毒，少數鼻炎患者恐致鼻咽癌

那反覆得鼻炎或長期過敏性鼻炎，會導致鼻咽癌嗎？答案是：大部分情況不會。

鼻咽癌和家族病史、常吃煙燻或醃漬食物、長期吸入工業用原料如石棉、鎳、鉻等、以及感染EB病毒較有關係；此外，抽菸、經常使用蚊香、拜拜燒香，且同時帶有種族基因的族群，也會提高罹患鼻咽癌的風險。感冒引起的鼻炎和過鼻性鼻炎則大多是其他病毒感染及遺傳體質影響，不會演變為鼻咽癌。

但劉耿僚說，也有少數情況是，感染EB病毒也會有感冒鼻炎的症狀，而且它能透過飛沫傳染，接吻也是一種傳染方式，如果又加上基因缺陷、常吃醃漬食物，也可能導致鼻咽癌。但除了鼻咽內視鏡檢查，健檢也可抽血驗EB病毒，及早發現自己是否可能罹患鼻咽癌。

預防鼻咽癌，從日常生活3招做起

不過，若能及早發現，鼻咽癌治療效果並不差，平均5年存活率超過七成，如果能早期發現，第一、二期病患平均5年存活率更高達九成以上。常見治療方式包括放射線治療、化療及標靶治療。

最重要還是從預防做起，減少鼻咽癌發生機會，包括：

1. 避免煙燻及醃漬食物：煙燻及醃漬食品內含亞硝酸胺，吃多了會增加罹癌風險，應減少食用。

2. 戒菸：吸菸易生成各式各樣的癌症，戒菸是遠離癌症的重要方法之一。

3. 避免接觸過多工業原料：相關工作者應做好自我保護，配戴口罩以及手套，在清潔上也應更加注意清洗乾淨，避免殘留工業原料。

(中時電子報)