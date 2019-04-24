竹縣國民黨第二選區立委提名登記，邱一峰（中）由其父前縣長邱鏡淳夫婦陪同完成登記。（羅浚濱攝）

邱一峰（中）完成竹縣國民黨第二選區立委提名登記，由父親前縣長邱鏡淳（左二）帶同上百名支持者展現勝選氣勢。（羅浚濱攝）

竹縣國民黨第二選區立委提名登記，律師背景的縣議員林思銘（中）強調「立法的事，讓專業的來！」（羅浚濱攝）

竹縣國民黨第二選區立委提名登記，竹北市民代表朱健銘（中）強調國民黨要變就要給年輕人1個機會！（羅浚濱攝）

國民黨新竹縣黨部辦理第二選區立委提名24日登記截止，有竹東鎮前榮華里長林子丞、前竹東鎮長徐兆璋、前縣長邱鏡淳之子邱一峰、縣議員林思銘及竹北市民代表朱健銘等5人完成登記，呈現5搶1的戰局。

5人受訪時都同意以全民調產生立委提名人選，縣黨部定25日下午3時邀集5人召開協調會討論決定初選辦理方式。

「王侯將相，寧有種乎！」率先登記的林子丞說，國民黨想要年輕化，就要擺脫傳統權貴交替的舊文化，多年來政治家族惡鬥影響新竹縣的發展，地方不應該被家族勢力綁架，他沒權沒勢但有勇氣，希望大家給他鼓勵與支持。

以「正義的力量」為訴求的徐兆璋，由夫人彭淑媚代表完成登記，徐指新竹縣面臨的問題是多元且複雜，需要一位好的發聲者來替鄉親傳達，他服務不分藍綠，勇於承擔與挑戰，實踐鄉親的期待。

前縣長邱鏡淳夫婦和上百名支持者陪同邱一峰登記，邱一峰以「兩代人的感恩」與「全家人的服務」，強調未來獲得選民支持進軍國會後，將以爭取長者長照及醫療資源、減輕青年創業及成家負擔、爭取公托及幼童教育資源作為參選主軸。

「立法的事，讓專業的來！」縣議員林思銘指他是執業律師並擔5屆議員，知道鄉親需求，提出「幸福領航．新竹出發」的口號，希望鄉親給他一個進軍國會的機會，帶領新竹起飛邁向幸福。

由竹北市長何淦銘、市代會主席林啟賢等代表陪同登記的朱健銘說，他不是縣長的兒子，可以馬上選立委，他是基層出身，知道新竹縣需要的不是政客，新竹縣可以更好，國民黨要變就要給年輕人1個機會！

(中時 )