在馬祖北竿服志願役的劉姓一兵，返台休假逾時回部隊收假，經幹部通知他兩天後搭機飛回隊部前，不滿上尉政戰官言語「略為嚴厲」，臨上飛機前撕毀臨時軍人身分證、機票，致逾假未歸，案經台北地院審理後，依違反《陸海空軍刑法》的離去職役罪，判劉有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。本案可上訴。

劉是陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊混砲連的一等兵，去年9月20日上午8時，自北竿駐地休假離營，應在同年月22日晚上8時返營銷假，卻未準時到松山機場軍用櫃檯報到。劉服役的大隊幹部命他24日下午2時30分務必到松山機場完成搭機報到手續。

沒想到他卻以長官口氣不好，將臨時軍人身分證、機票撕毀，以致無法登機，逾假未歸營。案經憲兵指揮部新北市憲兵隊移送起訴。

北院審理後，認為劉身為志願役軍人，肩負保家衛國重責，本應崇守法紀，卻因謝姓政戰官在機場幫他辦理收假手續時，言詞略為嚴厲，且服役的馬祖北竿離家遠、休假不便，就犯離去職役罪，嚴重危害軍紀，不宜輕縱。

不過，合議庭認為，劉犯後坦承犯行，年紀輕，沒前科，依陸海空軍刑法單純逃亡罪的「意圖長期脫免職役而離去」罪，判他6月徒刑，可易科罰金。

(中時 )