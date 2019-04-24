一名在大陸工作的「陸漂」，想家卻找不到理由向公司請假，他的老爸得知後，竟霸氣要兒子跟公司說「父親住院」。這故事感動眾多網友，盛讚「這個爸爸好棒！」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，同事在大陸工作，最近用通訊軟體與父親聊天，提到自己想提早回家，父親回「想回家就回」，原PO同事說「總要有理由」，父親立刻回他4字：「父親住院」。

這名老爸霸氣「奉獻自己」，也讓網友超感動，紛紛留言「有爸爸真好」、「這老爸，好感人」、「「拿自己開玩笑，這個爸爸為了兒女真的豁出去」。

(中時電子報)