想哭！陸漂想家找嘸請假理由 老爸「自我犧牲」 14:332019/04/24 中時電子報 張達智 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 老爸是孩子永遠的靠山。（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名在大陸工作的「陸漂」，想家卻找不到理由向公司請假，他的老爸得知後，竟霸氣要兒子跟公司說「父親住院」。這故事感動眾多網友，盛讚「這個爸爸好棒！」。 一名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，同事在大陸工作，最近用通訊軟體與父親聊天，提到自己想提早回家，父親回「想回家就回」，原PO同事說「總要有理由」，父親立刻回他4字：「父親住院」。 這名老爸霸氣「奉獻自己」，也讓網友超感動，紛紛留言「有爸爸真好」、「這老爸，好感人」、「「拿自己開玩笑，這個爸爸為了兒女真的豁出去」。 (中時電子報) #父親 #老爸 #自己 #網友 #理由 也許您會感興趣 推薦閱讀 他喝手搖杯吃不到料 打開驚見暗黑杯底 13:192019/04/20 生活 從星座看總統命格 網：這2人鐵定不投 14:502019/04/20 生活 驚悚！她電波拉皮竟燒燙傷 網怒：哪家醫美做的 15:592019/04/20 生活 地表最強！老爸用動漫簽聯絡簿 萬人驚呆 09:112019/04/21 生活 她害民宿淹水還要求退費 網灌爆臉書 11:022019/04/21 生活 新北泰山兩童疑遭勒斃 父親涉嫌重大下落不明 04:152019/04/22 社會 基隆海域遺體 排除是涉殺小姊弟的父親 08:002019/04/23 社會 逆子拿刀恐嚇父親 法官認判拘役不足警惕 12:052019/04/23 社會 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 18:392019/04/23 社會 駁中火一半機組可退場 台電再端三大理由回應 22:342019/04/23 財經 社會熱門新聞 廂屍案兇嫌逍遙法外 警14年後找到他變無名屍 - 社會 - 中時 偷吃網紅空姐被求償80萬 攝影師唉：月收僅25K - 社會 台電經理接受性招待 因這理由竟判無罪 - 社會 - 中時 關公託夢 正義哥協獲泰山雙屍案父遺體 警驚：你們怎麼會來 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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