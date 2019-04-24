高雄市長韓國瑜發表聲明，表態「無法參加現行制度的初選」。黨內挺韓派在中常會前赴黨中央陳情，要求將檯面上表達有意參選總統者，包含韓國瑜等全部納入民調，才是最符合基層黨員及老百姓的期待。不過，同一時間也有數位青年黨代表表示「反對黃袍加身，堅持公平初選」，雙方一度火爆對嗆。

中央委員徐正文表示，基層黨員焦慮的心已如同壓力鍋瀕臨爆炸點，大家都不希望未來只是民調第二的人選代表國民黨參選，但基於公平性，應該把所有檯面上已表達有參選意願者，包括韓國瑜在內，全部納入全民調比賽，而不是要交保證金900萬的老式初選制度。

針對韓國瑜批評黨內有權貴政治，徐正文表示，國民黨過去打選戰會輸，就是因為權貴不接地氣，離人民愈來愈遠，一切權貴們一直插旗及佈局自己的人馬在各立委選區，讓社會大眾普遍觀感不佳，因此他們要「打權貴」，要求「權貴必須退出干政」，但他也說，國民黨主席吳敦義與前總統馬英九、韓國瑜都不是權貴。

在中常會提案要求採取全民調初選的國民黨中常委曾文培表示，未來可由黨中央安排三至四家民調公司進行民調，將所有已經表達初選意願的參選人以及韓國瑜共同納入民調，找出國民黨的最強人選。

他認為，民進黨總統人選要到6月才產生，台北市長柯文哲7月才會表態，國民黨不急著確定人選，相關程序可延後至6月再行辦理，況且全代會預定7月28日才召開，國民黨7月初產生人選並不算晚。

(中時 )