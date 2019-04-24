獵戶星號每位旅客可享用的船上空間遠超過一般郵輪。圖：業者提供

基隆港務分公司棧埠處處長曹志宏（右）致贈紀念牌給船長。圖：業者提供

又到了基隆港的郵輪旺季，今(23)日更是有位嬌客首度蒞臨，維京郵輪(Viking Cruises)旗下、融入河輪基因的第五艘獨特郵輪－獵戶星號！

維京郵輪過去以經營歐洲、俄羅斯、中國大陸、東南亞、埃及地區的內河遊輪(River Cruises)著稱，2013年宣布進軍大洋郵輪(Ocean Cruises)市場後，完美移植其高端郵輪形象，迅速在頂級郵輪市場中嶄露頭角。

此次首航的獵戶星號，也是該品牌成軍以來首度靠泊臺灣的郵輪，對頂級市場而言，總噸47,000的獵戶星規劃載客不到1,000人，代表每位旅客可享用的船上空間遠超過一般郵輪，船上裝飾以納維亞風格為主，挪威主題的休閒咖啡廳更是讓整艘船滿溢北歐氛圍。此航程從香港出發、途經基隆，於今（24）日8點進港，停靠於西3碼頭，並於下午4時離開，停留時間達8小時，後續將前往鹿兒島、長崎、釜山、廣島、大阪、清水及東京，9月秋季後仍有數趟途經基隆的亞洲航程， 預計將為亞洲郵輪市場注入新的活水。

基隆港除循例安排拖船噴水表演、致贈首航紀念獎牌之外，並準備熱情四射、極具特色文化的原住民舞蹈表演，歡迎來自歐美的旅客。近年來，港務公司致力於吸引郵輪靠泊臺灣，不僅積極提升在地旅遊導覽品質，在軟、硬體設備方面也持續地精進，盼能讓旅客對臺灣的友善及美好留下深刻印象，增進國際旅客來台觀光意願！

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