馬拉灣擁有東南亞第一座可造出2.4米巨浪的人工造浪池。（王文吉攝）

迎接炎炎夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」宣布將於27日盛大開園，當天舉辦「勇士召集令」活動，凡10點前著泳衣入園，每人門票只要100元，並推出限時5天的台中鄉親優惠，憑身分證明文件購票，即可享門票450元優惠，同行親友最多3人也可同享優惠。

位於麗寶樂園渡假區內的水上樂園馬拉灣，擁有東南亞首座可造出2.4米高浪的大型露天人工造浪池，還有9樓高的刺激滑水道「極速勇士」、互動式親水城堡「阿酋彎」、體驗模擬衝浪的「鯊魚浪板」等多項人氣設施。

馬拉灣擁有9層樓高的滑水道及互動戲水城堡等多項水上設施，成為許多民眾夏日戲水首選。（王文吉攝）

麗寶樂園響應世界地球日，園區全面改用紙吸管。（王文吉攝）

為慶祝27日盛大開園，當天邀請WASSA FOLI非洲鼓舞樂團，在大海嘯區用熱情鼓聲，帶領遊客喊出「咚咚嘿！」口號，迎接消暑巨浪。當天10點前著泳衣入園，享門票100元，台中鄉親也有清涼價，5月1日前憑身分證明文件，享門票450元，同行親友最多3人同享優惠。

為響應減塑愛地球，馬拉灣與探索世界全面改用紙吸管，減少塑膠用量。園長王永豪也說，馬拉灣早已斥資近億元，打造與迪士尼、環球影城同級的水資源過濾循環系統，不但能過濾水中雜質，更可有效抑制水中常見病菌。

王永豪指出，園區內共建置16個水過濾系統，每天24小時不間斷運作，每月可重覆利用的水量高達330萬噸，每月只有3％用水自然蒸發，等於10個小家庭的每月基本用水量，樂園透過實際行動共創循環永續。

(中時 )