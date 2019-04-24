《最佳利益》戲劇分享會多名演員到場。（圖片提供：群之噰）

鍾承翰看完特映回憶滿滿希望觀眾會喜歡這部用心製作的律政劇。（圖片提供：群之噰）

《最佳利益》扮演資深律師與合夥人的曾珮瑜與菜鳥律師陳怡嘉、程予希有許多精彩的對手戲。（圖片提供：群之噰）

《最佳利益》精采預告－【菜鳥篇】|中天娛樂台5/11(六)

《我們與惡的距離》播出造成迴響，令大眾對台劇的品質信心大增，由金鐘視后天心、鍾承翰等人主演的《最佳利益》，將於5月上檔，是台灣首部結合刑案、推理、懸疑的律政職人劇。23日舉行戲劇分享會，邀請百人到場觀看60分鐘的精彩片段。現場50多位律政界人士一起提早開箱「台灣首部」律政職人劇，飾演實習律師的鍾承翰、程予希、楊銘威、陳怡嘉、黃浩詠，及飾演資深律師兼事務所合作人的曾珮瑜，也在場一同「開箱」一小時片花。鍾承翰在最後片尾時被發現熱淚盈眶，他說：「突然在拍戲的種種都浮上眼前，很希望這部戲讓觀眾們喜愛。」

《最佳利益》劇情講述一群懷抱公平正義的菜鳥律師，在5個月的實習期間所歷經的血戰實錄，故事以法律個案的方式推進，藉由案件的鋪排與相扣，演繹出律師們的工作樣貌與出庭風采，也透過一群菜鳥律師暗中較勁，呈現初入職場的冷暖。製作人陳慧玲表示，除了完整打造律師事務所的真實場景外，對於劇中的每一個案件的鋪排相扣，都是精心設計、磨了又磨，透過一群菜鳥律師的冷暖遭遇與資深律師們的相互較勁，帶出律師們的出庭風采與工作樣貌。所有相互推敲前後辯證的呼應過程，期待都能讓觀劇者深刻感受到人性無可避免的黑暗現實。

才剛播畢的《我們與惡的距離》製作人湯昇榮、導演林君陽也到現場一起支持《最佳利益》，湯昇榮表示：「每一部戲都有各自的主題，職場劇需要更多時間去田野調查，專業領域的台詞也好、人物設定也好，所有專業領域的事項都需要從頭學起，並需要有更多的時間去消化劇本中所有提到的資訊。」

林君陽說：「律師職人劇真的很不好做，但我們可以從戲劇中去看見律師執業裡的思維以及職業樣貌，這也是職人劇最困難的地方。我真心的希望有更多的台灣優秀的作品與演員可以讓大家看見。」導演林立書也呼籲不管製作、主創或是資方持續累積優質台劇能量，才可以有更多源源不絕的好作品誕生。

《最佳利益》由金鐘推手陳慧玲製作，林立書導演，天心、鍾承翰領銜主演，並力邀多位實力派演員、歌手及主持人客串演出個案主角。更多精彩內容5月11日起敬請鎖定中天娛樂台每週六晚間10點《最佳利益》。

(中時電子報)