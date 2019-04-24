新竹縣客家桐花祭系列活動陸續展開，曾獲運動筆記全國評比「十大優質賽事」殊榮的戀戀桐花路跑，將在28日登場，全程將進行交通管制，4500名參賽者分3組競技，其中客委會主委李永得將參加22公里挑戰組，親自體驗浪漫的桐花賽道。

主辦的中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，2019新竹縣戀戀桐花路跑分22公里挑戰組、8.5公里樂活組及43公里全馬等3個組別，28日上午6時從橫山鄉愛情車站出發。

半馬會經過建豐煤礦坑遺址，全馬會經過關西、尖石、與橫山等三個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落，賽道沿途可看見滿山遍野的油桐花、表演藝術與及觀光景點。

蔡耀全表示，客委會主委李永得為親自體驗這條美麗的桐花賽道，將參與22公里挑戰組的賽程，讓許多跑友引頸期待，有跑友甚至放話要陪李永得跑一段之後，再刷他的卡，讓這場美麗的賽事增添歡樂氣息！

為讓民眾到竹縣賞桐兼路跑，客委會27日下午5時30分至7時30分，在竹北林家祠前公園舉辦「四月踏雪音樂會」，邀請山狗大後生樂團、客家歌手陳永淘、黃連煜及國際樂團知名的鋼琴演奏家陳瑞斌等人演出。

(中時 )