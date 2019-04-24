日前在卡達杜哈舉行的亞洲田徑錦標賽，陳傑在男子400公尺跨欄突破個人最佳成績替中華隊奪得銀牌，他在賽後受訪時表示，最感謝的人就是曾孝生教練，在他的指導下才能突破瓶頸創下佳績，期許自己接下來能夠取得東京奧運門票。

中華男子400公尺接力隊在亞田賽奪銀，魏溢慶、王偉旭、楊俊瀚(右一)、林鴻敏賽後與曾孝生(中)教練開心合照。(中華田協提供)

成名頗早的陳傑，是400公尺全國紀錄保持人，但他最喜愛的仍是挑戰難度很高的400公尺跨欄，他曾在2015年全國運動會跑出49秒05，2017年台北世大運再次跑出49秒05，始終沒辦法跑進49秒內，他曾一度氣餒，也曾懷疑過自己，但他在去年亞運會結束後遇到了貴人。

陳傑的貴人就是去年亞運會結束後進入國訓中心的曾孝生教練，他原本是桃園高中的專任教練，去年接受中華田協的指派進入國訓中心，接手400公尺、400公尺跨欄以及400公尺接力隊訓練，短短的7個月內就將400公尺接力隊帶出好成績，今天凌晨的亞錦賽就順利為中華隊拿下了銀牌，成效顯著。

陳傑說，「曾孝生教練是短距離選手出身的，或許不是很孰悉欄架，但他很認真的投入，指導我在訓練中提升自我實力，加上他還找來前全國紀錄保持人、麥寮高中教練林進福來指導我，我才能走過心理這道門檻，進而在過欄技術與欄間速度有所提升，這都要感謝兩位教練的無私教導。」

陳傑憑藉著這次亞田賽破個人最佳成績取得了9月底同樣在卡達舉行的世錦賽入場券，這是陳傑生涯第一次參加世錦賽，對此陳傑表示，「感覺上世錦賽比奧運會還要難跑，因為我已經參加過2012年倫敦奧運以及2016年里約奧運，但這卻是我生涯第一次跑進世錦賽，我會努力把握住這次機會，不過，我最想要的還是第三次取得奧運參賽資格，畢竟奧運是體壇最高殿堂，如果能三度踏上奧運賽場將可追上傳奇人物楊傳廣和紀政的腳步，寫下屬於自己的真正紀錄。」

(中時電子報)