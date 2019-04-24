廢核大遊行即將在27日登場，今年以北高雙城同步遊行為號召，蔡英文總統及前行政院長賴清德皆會出席台北場遊行，兩人可望同台。

台北及高雄都有遊行路線，主辦單位邀請政黨與公職人員，已獲得總統蔡英文、前行政院長賴清德回覆將會參加。

全國廢核行動平台今天舉行2019廢核遊行發佈記者會，會中宣布今年的廢核遊行將在27日舉辦，且今年以雙城同步遊行為號召，台北及高雄都會有遊行路線。

民進黨這次透過中常會決議將以黨名義參加廢核大遊行，秘書長羅文嘉表示，民進黨不會再像去年，面對公投這樣冷漠、消極不作為，不希望台灣再像去年公投事件一樣，被謠言及謊言蒙蔽，民進黨會站出來，今天特別代表民進黨及卓主席來宣示。下屆總統大選，綠能政策會成為選舉很重要議題。

蔡賴兩人也透過幕僚證實，確定出席，這是兩人初選後，首度公開同台；至於是否「不期而遇」，備受關注。

(中時 )