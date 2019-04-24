前立委王廷升在下午2點半補件、完成登記。（許家寧攝）

原本堅持延選的縣黨部副主委黃啟嘉，傳4點前往縣黨部登記。（資料照）

國民黨立委初選花蓮縣黨部為延選與黨中央槓上。（許家寧攝）

國民黨花蓮立委初選爭議越演越烈，縣黨部宣布初選延後，不承認林有志領表有效，黨中央以「最速件」加電話通知要求地方依原訂期程22至24日辦理登記，縣黨部回敬「歉難照辦！」林今照常完成登記，並向競爭對手黨部副主委黃啟嘉喊話，「趕快來登記，不要讓人看笑話」。

花蓮縣黨部18日公告立委初選領表、登記，隔天縣主委鄒永宏就宣布撤銷，延後辦理立委黨提名，不過中央組發會副主委林有志堅持領表，黨部堅持無效，黨中央昨再函文要求遵照辦理遭拒，今天林前往登記，並繳交100萬元初選費和保證金。

受理登記的縣黨部書記長胡慧君表示，初選時程依照黨中央公告時程辦理，22日起每天都會將領表登記人數與保證金上繳中央黨部，目前林有志與前立委王廷升完成領表，王廷升因為資料不齊，尚未完成作業，只有林有志一人完成登記。

林有志說，初選期程出現爭議，讓他非常遺憾，當時縣黨部主委鄒永宏就提出把花蓮立委初選排在第三梯次，黨部不能說不知道，已經公告不能朝令夕改，今天到下午4點初選登記截止，呼籲其他兩位欲爭取提名的同志趕快來登記，贏回藍營失去席次。

鄒永宏透過黨部發出聲明，強調當時只有提出花蓮立委選情分析，否認主動將花蓮列入第三梯次提名，19日及23日兩度行文組發會要求延後辦理未果，呼籲中央傾聽，勿讓「黨意凌駕民意。」誤中有心人士煽動挑撥，掉入綠營的圈套。

眼見中央態度強硬，據了解，縣黨部態度鬆動，委員會中午緊急召開會議，決議今日起開放領表、登記，王廷升在下午2點半完成登記作業，原本堅持延選的醫師黃啟嘉，避免參選落空，傳將於4點前配合縣黨部作業時程，前往完成登記。

(中時 )