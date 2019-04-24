新北市環保局日前陸續接獲民眾報案，指稱汐止康誥坑溪被染白，稽查人員獲報趕赴現場，自康誥坑溪下游沿線往上巡查至溪水開始變色地點，發現汙染源來自一戶民宅，原來是油漆師傳在粉刷作業結後，將剩餘的白色油漆倒入雨水排水孔，導致康誥坑溪染白，環保局已命業者清理溪裡殘漆，也將依違反水汙染防治法開罰，最高可處300萬元。

新北市環保局指出，當天接獲民眾通報後，透過在線稽查系統調派最近的稽查人員趕赴現場，因發生時間為夜間，增加稽查困難度，也同時調派當地清潔隊員協助巡查汙染發生源。

環保局說，稽查人員先在康誥坑溪往上游追溯至水色轉變為白濁之分界點，採集水樣以水質快速檢驗設備測試，經比色水樣明顯呈現白色混濁狀，酸鹼值8.38略偏鹼性，水溫23.8度c。

稽查人員搜索後，發現一住戶旁水溝內有白色油漆殘留，經確認該雨水溝末端出水口與康誥坑溪最初受汙染位置吻合，終於宣告破案。

環保局表示，亂倒油漆汙染河川情況已不是第一次發生，去年也曾查獲一家承包新店社區油漆粉刷工程業者，把剩餘油漆倒於雨水溝中致將青潭溪汙染成螢光河的事件。

環保局提醒，雨水排水溝與污水管道不同，雨水溝是排除雨水之用，排入雨水溝汙水不會流進汙水處理廠，而是直接排入鄰近河川與海洋。

環保局呼籲，環境污染情形稍縱即逝，倘若民眾有發現汙染狀況，請立即撥打1999反映，環保局將盡速派員查處，以確保追查汙染源時效性，大幅增加破獲汙染源機會。

(中時 )