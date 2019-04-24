網路上有各式各樣關於喉嚨卡到魚刺的處理方法，吞飯、喝醋、用手挖和催吐等，究竟怎麼做才正確、又不會對喉嚨造成二度傷害？

耳鼻喉科主治醫師王柏哲說，上述的處理方式是都是錯誤的。吞東西會讓本來只在表淺組織的異物遇刺愈深，更難發現與清除，臨床上最擔心這樣的情況。

喝醋可以軟化魚刺，其實更是無稽之談。醋通過食道的時間只有短短幾秒，不可能軟化魚刺，況且若能軟化魚刺，食道也早就灼傷了。

用手挖則可能造成喉嚨其他傷口，不利於尋找一開始異物刺入的疼痛點。催吐更可能將嘔吐物吸入氣管內，造成吸入性肺炎，相當危險。

王柏哲更提醒，很多重要的血管、神經都位在頸部，如果異物刺穿食道造成破裂，可能引起深頸部感染，此時，細菌性膿包不僅壓迫氣管，造成呼吸困難，也可能導致敗血症或休克，幼童、長者或抵抗力較差的人，只要一個星期病情就可能急速惡化，需要相當注意。

食道以上，診所夾取；食道以下，手術處理

一旦誤食異物，應該馬上停止進食。接下來，輕咳看看能不能將異物咳出，還是有異物感的話，先就近到耳鼻喉專科診所檢查。一般在食道以上的異物都可以由診所醫師夾取，如果已經進入食道則需到醫院就診，看異物位置和形狀決定以食道鏡或胃鏡取出。

就醫時，最好能說明清楚自己誤食了什麼東西、過了多久時間，以及疼痛的位置，協助醫生檢查、診斷。

如果異物已經卡在食道，只能以食道鏡或胃鏡取出，採取哪一種方式，需視異物卡住的位置、形狀，以及患者選擇決定。

若異物在咽喉和食道入口上三分之一的位置，是胃鏡的死角，必須由食道鏡取出。另外，如果異物屬於倒鉤或不規則形狀，單向拿取的胃鏡無法取出，只能以食道鏡拿取。

(中時電子報)