女子「下面長東西」求診，2、3間診所都診斷她是性病，建議她去性病防治所。(翻攝自 醫師好辣YOUTUBE))

一名20幾歲穿著性感的辣妹，因為下面長東西而去診所看醫生，連看了2、3家都診斷她是性病，但女子向醫生坦言，自己從沒有過性為，卻被醫生打臉「不是有東西放進去，才叫有性經驗」，還建議她去性病防治所那邊看，讓她氣炸，決定改去大醫院求診。

日前收治病例的振興醫院婦產科醫師李偉浩先在節目《醫師好辣》上說道，這名女子來看診時說她「下面長東西」讓人第一直覺就是菜花或病毒疣，但女子卻委屈地說她沒有過任何性接觸、性行為，不可能得性病。

對此，李偉浩內診後發現，她的外陰處起紅疹，潰爛成一片像是蝴蝶的形狀，看起來很奇怪，且撥開發現處女膜完好如初，證明她沒說謊、真的是處女沒錯！細問之下發現，除了下體潰爛外，嘴巴也有潰瘍。醫師才驚覺，女子有可能是得了罕見的免疫疾病「白賽病」（又稱貝賽特氏症）。

白賽病是一種特殊的自體免疫疾病，會讓人體的抗體反噬、攻擊黏膜，包括口腔及生殖道，出現紅疹、潰爛。之後女子轉診到過敏免疫風濕科，終於確診是罹患白賽病，而先前的醫生可能因為女子外型火辣，先入為主以為是她有性交方面疾病而誤診。

(中時電子報)