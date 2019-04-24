台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF)下「抗結核病計畫管理國際研習營」將於月底舉辦開訓典禮，美國前衛生部長普萊斯受邀擔任致詞嘉賓，共同見證台灣協助建立區域防疫網絡的努力與貢獻。

外交部表示，普萊斯前曾擔任美國聯邦眾議員，在2017年獲川普總統任命擔任衛生部長。不論在美國國會或閣員任內，一直以具體行動支持我國際參與，例如他曾在2017年世界衛生大會（WHA)為我發聲，支持台灣參與世界衛生組織（WHO)。

外交部指出，普萊斯在本屆WHA前夕訪台參加以公衛為主題的國際研習營活動，別具意義，外交部表示誠摯歡迎，也將請普前部長持續發揮其在醫、政界人脈，籲請各界支持我有意義參與WHO。

WHA將於5月20日至28日在日內瓦召開，WHO秘書處之前回覆台灣媒體若無「兩岸諒解」就不會有邀請函，惟我政府仍透過各種管道爭取獲邀以觀察員身分與會，美國、英國、歐盟、加拿大已相繼表態支持台灣參與WHA。

(中時 )