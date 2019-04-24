台灣在宅醫療學會與羅東博愛醫院將於4月27、28日舉辦國際研討會，邀請各職種共同面對超高齡社會難題，研討會主軸是「建立精準的在宅醫療照護」，盼能在此基礎與精神下，縣內醫院與基層醫療能彼此支援、分工，基層醫師也能連結各職種。

羅東博愛醫院表示，2天的研討會有邀請宜蘭縣醫師公會理事長王維昌等人演講，研討會中「在宅名人講堂」作家簡媜以其身為照顧者、社會觀察者的視角，分析在宅醫療是個能讓人與人之間的連結，從脆弱的虛線狀態實線化，重新連結起社區人們的志業。

院方表示，此次研討會核心是「建立精準的在宅醫療照護」，王維昌理事長認為「精準」意指尊重生命的自然流轉、創造生存的圓滿、以人為本，以及價值照護，今年院方與台灣在宅醫療學會共同舉辦2019 年會，除了希望藉研討會更精進宜蘭在宅醫療的整體實力，更是宣示發展在宅醫療的決心。

(中時 )