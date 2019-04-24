雲林縣虎尾鎮2005年11月發生一起女廂屍命案，利姓男兇嫌最後逃出法網失去蹤影，令當時辦案的虎尾分局偵查員林瑞南扼腕，迄今仍在通緝中；14年後，林瑞南偵辦斗六市祥瑞大樓無名屍案無結果，卻意外找到已變成骨骸的利男而破案。

14年前，55歲的利姓男子同時與陳姓、李姓女子交往，陳女要求利男與李女分手，利男與李女談判破裂用手機電線勒斃她，然後棄置於陳姓女子的後車廂。

虎尾分局偵查隊員林瑞南以手機訊號追查利男，找到板橋之後失去音訊，如人間蒸發，雲林地檢署發布通緝、境管利男至今。

斗六市九二一地震受損的祥瑞大樓去年三月拆除，某戶三樓發現一具無名屍，新聞曝光後，利男的女兒從警方公布的特徵猜測是消失的父親，可惜警方採DNA比對兩人證實不是，但林瑞南重燃破案的意志。

林瑞南開始尋找年約55歲、身高170公分的男性無名屍，發現在2005年11月19日在板橋藝術公園高鐵蓄水池發現的無名屍更像是利男，該無名屍已葬在板橋第二公墓。

林瑞南申請利男女兒的DNA與板橋無名屍DNA做比對，檢驗報告最近確認該無名屍就是利男！沉寂十四年的虎尾廂屍案宣布破案，林瑞南也完成幾乎不可能的任務。

林瑞南表示，從追捕利男、到最變成幫他的屍骨找到女兒，不自己也覺得玄奇，能說是「有緣」，當作是做功德，冥冥中好像就是要落在他手中結案。

斗六分局偵查隊小隊長林瑞男破了14年前他在虎尾分局無法結案的廂屍案。（周麗蘭攝）

(中時 )