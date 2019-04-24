國民黨2020初選人選引發關注，副主席郝龍斌24日在中常會中間受訪時表示，沒有什麼密室協商，鴻海董事長郭台銘是自己有意願出來選，「誰有能力勸得動郭董？」郝龍斌強調，黨最重要的是協助各個人選排除他們的困難，「把所有能勝選的人放到伸展台上來」。

郝龍斌也指出，要幫所有候選人排除選舉的障礙，「郭董的已經排除了，現在要協助韓市長，現在他是高雄市長，總質詢期間，現在逼他就是傷害他、傷害國民黨。」 他表示，黨中央不只要跟韓國瑜見面，也要跟王金平、朱立倫、郭台銘等人都要見面溝通，才能解決問題。

郝龍斌受訪時表示，郭台銘每年固定探望自己父親（前行政院長郝柏村）一、兩次，談的都是怎麼捍衛中華民國，兩個都是很有使命感的人，這方面他們有共識。

媒體問是否郝龍斌勸進郭台銘參選？郝龍斌表示，「誰會有能力勸得動郭董？完全是他自己的意志和使命感」，郝說自己是2017年選黨主席時，說郭是最強的候選人，後來一年多沒聯絡。「外面現在傳言很多，愛國民黨的人，不管是支持韓市長或郭董，愛他們就不要傷害他，要強強連手、共同打拚，而不是讓一些有心人士見縫插針，強強互撞，親痛仇快。」

至於與郭台銘最近一次碰面，郝龍斌表示，是郭向他表達參選意願，「我把相關的訊息告訴吳主席，我們協助他解決選舉中的困擾」，郝龍斌表示，不只要對郭台銘這樣，他主張對韓國瑜也要這樣，把所有能勝選的候選人放到伸展台上來，產生最強候選人，爭取勝選。

對於韓國瑜前一天批評的「密室協商」，郝龍斌表示，就他了解，沒有什麼密室協商，只有一個初選機制，現在多了一位候選人郭台銘；就國民黨角度，不僅要做到公平、公開、公正初選，把可能勝選的人統統放進來。黨最應注意的是，怎樣解除韓市長的困擾，讓他也變成能參選的候選人，才是最符合黨的利益。

(旺報 )