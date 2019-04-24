麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠7日發生氣爆後，陸續傳出文蛤死亡、虱目魚塭暴斃，縣長張麗善24日前往台西養殖專區會勘，呼籲台塑公司再延長半個月受理災情申報，也請農漁民拍照檢附相關資料向公所申報。

文蛤養殖業者表示，，氣爆當日氣候高溫，加上火勢氣旋、高音貝巨響，造成正吐舌覓食或呼吸換氧的文蛤受驚「咬舌」而陸續死亡，迄今已經有三成死亡，災情仍在發生中。

林姓鰻魚養殖業者表示，七分地魚池放養約3萬尾鰻魚，六輕氣爆後開始出現異常大量死亡，每天約有40、50尾鰻魚死亡浮出水面，迄今損失近千尾。

也有漁民要求縣府應進一步釐清氣爆的液化石油氣，災後殘存在空氣中多久，以確保養殖業者的財產與居民的生存權。

張麗善表示，縣府農業處、建設處等單位第一時間進駐，陪同麥寮、台西公所進行會勘，氣爆發生迄今半個月，漁民認為氣爆聲響造成延遲性災損，麥寮、台西養殖區確實也有浮現災情，她要求台塑公司再延長半個月受理災情通報。

農業處統計，氣爆發生後，台西、麥寮申報災損的農漁養殖戶近800戶，面積超過1000公頃，災情受理截止日確定從本月26日延長至5月6日，縣府請農漁民一定要檢附災損相片相關資料，向公所申報登記。

台塑麥寮管理部表示，將邀請學者專家會同公正第三者會勘申報災損的魚塭、農地，只要是氣爆所造成的損害，一定會負起賠償責任。

(中時 )