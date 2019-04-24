最近新北市泰山一對姊弟在家中過世，他們父親也陳屍金山海岸，這是一起家庭悲劇。教育部長潘文忠今天表示，明年家庭教育經費將從現行的2億元增為3億元、成長5成，各縣市家庭教育中心也會有更多專業人力，以協助遭遇困境的家庭。

近來發生許多家庭悲劇，主因是家庭功能不健全，家長缺乏親職教育知識所致。全國各縣市家庭教育中心共有151人，其中僅58位、約4成具有家庭教育專業及社會工作專業。立法院昨天三讀通過《家庭教育法》修正案，各縣市家庭教育中心的專業人力，3年內提升到1／2，讓他們在親職教育方面發揮更大功能。

教育部今天舉行部務會報，潘文忠表示，新北市泰山的姊弟及父親接連過世，原因雖然還不明，但這是一起讓人心酸的家庭悲劇。許多家庭遇到艱難狀況時，如果社會、政府可以及時給予支持及陪伴，就可避免悲劇發生。

潘文忠說，《家庭教育法》修正通過後，雖然法律面已經強化，但關鍵還是在於後續如何落實。他已對立法院承諾，明年家庭教育經費將增加1億元，達到3億元，將號召更多具有社工專業的人力及志工加入家庭教育的行列，全力協助遭遇困難的家庭度過難關。

(中時 )