民進黨今中常會邀請經濟部政務次長曾文生以「能源轉型」為題進行專案報告，民進黨發言人李晏榕轉述，黨主席卓榮泰今聽取報告後裁示，民進黨有必要團結社會進步的力量，影響公民反核運動，號召更多支持改革的人，共同反對核電復辟，讓台灣轉型成功。

卓榮泰說，打造一個安全、永續、繁榮的台灣，讓人民免於核災的恐懼，是本黨堅定不移的價值。執政團隊上任以來，致力推動能源轉型，積極發展綠色能源。目的就是為了要擺脫對核能的依賴，實現非核家園，讓台灣接軌國際未來趨勢。

他指出，推動能源轉型是國家百年大計，必需結合公民的力量，擴大社會的參與。面對核災風險、萬年核廢料及空汙的困擾，台灣唯有全力發展綠能，以綠能取代核能，以綠能減少燃煤，才是正確的做法。

卓說，但是，當前改革遭遇強大的阻力。都看到核電及燃煤的既得利益全面反撲，阻礙綠能發展。以國民黨為首的擁核勢力，蜂擁群起，不但操弄輿論，還以誤導民眾的題目發動公投，表面上說要以核減煤，實際上卻是在提高核能及燃煤發電的比例。

卓強調，此刻民進黨有必要團結社會進步的力量，影響公民反核運動，號召更多支持改革的人，共同反對核電復辟，讓台灣轉型成功，邁向綠能大國。在這裡，誠懇邀請全國同胞與民進黨一起站出來，參與4月27日廢核大遊行，來達到綠能減煤的重大目的與使命感。

(中時 )