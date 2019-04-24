新北市有一名溫姓商人在傳統市場販賣肉羹、魚丸、火鍋料等食品，因漏報銷售額1.6億元，而須補稅及罰款2千多萬元，但他繳8百多萬後，就脫產、7度遷戶籍逃避執行，最近遭行政執行署新北分署拘提到案後，卻沒財產遭管收。其家人9天後繳清欠稅，才獲釋放。

行政執行署新北分署表示，溫男在1998年至2002年間，未依規定申請營業登記，而批售自製肉羹，逃漏營業稅及營利事業所得稅，被調查局查獲後，經國稅局調查認定他漏報銷售額1億6647萬餘元，須補稅及罰鍰2030萬元，2005年稅單陸續送出後，溫男繳841萬餘元，其餘找各種方式即申請複查、訴願、行政訴訟等拖延，並在法院判決前，利用很短時間脫產，還7度遷移戶籍，逃避執行。

溫男這個月15日遭拘提，但強調已沒財產而被管收。新北分署表示，溫男兒子開瑪莎拉蒂跑車前往探望，但自稱沒錢。不過，9天後溫男家人於23日到國稅局繳清全部欠稅，共計新台幣1259萬7713元。新北分署已於當日釋放溫男，由其家人接回。溫男家人則稱這筆錢是跟親戚借的，日後要還給親戚。

(中時電子報)