高雄岡山某水產行捨近求遠，自台北港進口大陸活鮑魚，基隆查緝隊察覺事態有異，派隊前往檢查，發現174公斤未經檢驗的活鮑魚已經先偷跑，運至位於桃園大園的倉庫，違反規定。海巡署偵防分署依違反「食品安全衛生管理法」函送主管機關裁處。

海巡署偵防分署基隆查緝隊與新北市警察局汐止分局社后派出所、林口分局偵查隊等單位共組專案小組，發現高雄岡山某水產行從台北港進口800公斤大陸活鮑魚後，卻用了2輛貨車運送，而且分開行駛，不符合常理。

專案小組對貨車實施跟監後，發現其中1輛貨車未將活鮑魚載去檢驗，而是送至桃園大園某倉庫，便聯合衛福部食藥署及桃園衛生局食品藥物管理科在4月19日前往倉庫查緝，果然發現174.98公斤未經檢驗合格之「大陸進口活鮑魚」，全案依「食品安全衛生管理法」將業者函送主管機關。

基隆查緝隊呼籲民眾，切勿私運或販售是類農漁產品，以免觸法並危害國人安全與健康，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為國人健康及社會安全盡一份心力。

(中時 )