高雄市長韓國瑜昨發表5點聲明，行政院長蘇貞昌上午表示，聲明內容只要藍營參選人吞得下，他沒有意見；蘇也反酸韓應專心高雄市政，在他上任後，韓一次也沒到行政院會列席，不知在忙什麼？

民進黨總統初選協調五人小組之一的蘇貞昌上午被問到藍綠總統初選問題，在綠營方面對於蔡、賴之爭，蘇揆表示，民進黨初選就是照著制度一步一步來，現在正走到協調階段，就是希望參與者能夠用更高的智慧協調出最大的力量來贏得大選而不是只有初選，何況現在看對手也不斷在變化，所以情勢有各種變化需要各方智慧努力來達成最好的結果，做為協調小組成員之一，會努力希望有最好的結果。

至於藍營方面，蘇揆表示，韓國瑜昨天提出五點聲明，只要國民黨的參選人吞得下去，那做為外人他沒有什麼意見，不過倒是希望韓國瑜就任119天了，不要就只忙著選總統，是否能專心高雄市政，才是高雄市民的期待，如果有時間也來列席行政院會，因為他當院長以來，六都的市長都有來，韓國瑜一次都沒來過，不知道在忙什麼，如果能專心市長才能回報高雄市民。

(中時 )