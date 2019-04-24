花蓮女中1名高一林姓學生2月獲選花蓮縣全中運代表選手資格，卻在本月賽前發現賽程表沒有自己的名字，經學校確認因「資料不足」未完成報名，且為時已晚，錯失出賽機會，氣得家長痛批學校失職，造成孩子無法挽回的遺憾。

林姓學生師承前國手陳詩欣，在陳詩欣過去經營的林森道館訓練，據了解目前道館由陳詩欣的妹妹陳雅欣經營、訓練，林姓家長學生指出，女兒為了這次的跆拳道比賽準備很久，自己也買好車票，要陪女兒到高雄參賽，女兒2月就和校方通知有獲得代表權，直到4月要請公假才發現賽程表並沒有自己的名字，道館陳姓教練確認才知道沒有報名。

「好像白忙一場！」林姓學生家長說，好不容易拿到參賽資格，但因全中運需要由學校代為報名，2月份告知學校後，再等到下一次通知，就是沒有報名的噩耗，讓女兒起了放棄跆拳道練習的念頭，對學校事後的補救也無法接受。

校方回應，因校內並未成立跆拳道校隊、社團，過去沒有承辦過全中運跆拳道項目報名，加上學生是在校外受訓，還需提供教練身份、選拔賽資格等資料，由學校代為報名，其他如桌球、羽球、柔道、空手道也都是同樣程序完成報名。

花蓮女中體育組長胡業成坦言這次的確有所疏忽，有接獲學生口頭告知，但因遲遲沒有提供報名資料，因認知落差、溝通不良，錯失報名時間，強調學生在校外有好表現，絕不會阻攔學生參賽。

得知狀況後校方第一時間也與家長、學生溝通，因賽程已排定，無法再安插進去，校方承諾，會記取這次經驗，訂定報名的標準流程，以免錯誤再次發生，也安排導師會同輔導室對學生進行輔導。

(中時 )