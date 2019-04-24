有「警察中警察」之稱，台中市警察局保安大隊，近來統計2018年「線上立破」查緝通緝犯、毒犯1623件、逮捕1968名犯嫌，今年1至3月破案率突破116％，打擊犯罪成績亮眼；副大隊長陳政隆說，警方拚治安的努力與決心，除了要讓市民有感，並有效嚇阻犯罪情事發生。

保安大隊表示，2018年1至12月整年度統計，因線上巡邏查獲案件有1623件，共逮捕1968人；其中包括通緝犯213人、毒品案1380件、1711人、詐欺車手案、槍砲案及竊盜案等；2019年1至3月績效線上績效，共計663件797人，榮獲警局「線上立破」績效評比第1名。

陳政隆指出，藉由巡邏勤務線上破獲具體案件，除了能防制犯罪外，透過於治安重點區域盤查可疑人、車，進一步提升見警率。「建立合作平台」並結合警察局快速打擊部隊，強勢執法向犯罪宣戰，加強掃毒，全力打擊毒品、槍械等，安定民心。

台中市警局保安警察大隊科學辦案，依據「治安熱點」大數據分析資料輔助，規劃各種查緝巡邏勤務，另情資建置整合，憑藉各個幹員查毒、查槍經驗豐碩，有效阻絕毒品流竄，堅決打擊毒品犯罪。

(中時 )