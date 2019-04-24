大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動，隨著本周六(27日)媽祖娘娘聖誕即將到來，參拜人數攀升，累積達十萬人次。主辦單位表示，即將於27日舉辦的媽祖娘娘平安福氣宴，適逢週休假日又剛好是媽祖娘娘誕辰，信眾報名踴躍，已確定席開百桌，其中也包含企業認桌做公益，將邀請弱勢團體用餐，共同為媽祖娘娘祝壽。主辦單位也請民眾把握時間報名，因為錯過了就要再等一年。

農曆3月23日（國曆4月27日）是媽祖娘娘的聖誕。此次大甲媽北巡駐駕期間適逢吉日，主辦單位規畫「祝壽大典」和媽祖娘娘「平安福氣宴」。這是第一次可以近距離和媽祖聖尊一起圍爐用餐、祝壽慶生。民眾可到南港行宮會場獻花、訂購祝壽的壽麵和壽桃，更歡迎企業團體認桌助弱勢、寒士和遊民，分享媽祖天后的恩澤。

「平安福氣宴」的菜色和廚師，都是一時之選，菜色分葷桌6600元和素桌6000元。最後一場平安宴將由「元氣先生」掌廚，「元氣先生」多年堅持新鮮健康的理念和提供消費者優質的餐飲服務。從物料的選取，產品的製作到服務流程都嚴格把關。秉持用心就有好味道，實在就有好品質。努力創造愉快的餐飲體驗，為客人端上一道道美味和擺盤兼具的好料理。平安福氣宴，名額有限，主辦單位除邀請企業認桌助弱勢，也歡迎大家相揪報名享受美食!

大甲媽北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動

活動日期：即日起至4／30。

活動地點：台北市南港區忠孝東路六段39號

交通資訊：搭乘板南線至後山埤站4號出口(步行2分鐘)。

活動諮詢：(02)2653-6850 FAX：(02)2653-6858。

詳細活動細節，請上《旺好運粉絲團》。

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