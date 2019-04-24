12連霸的嘉義市安寮里長呂文雄，去年九合一選舉時遷入12名兒媳孫的戶口，檢察官認為涉嫌幽靈人口，24日依刑法第146條妨害投票罪起訴，他喊冤說，是兒孫的親情表達；但檢方對他提起當選無效之訴，遭法官駁回。

檢察官指出，呂文雄於2018年8月31日嘉義市第10屆里長選舉登記截止日前，在未確定是否有其他參選人登記時，為求自己能順利當選，於6、7月間陸續遷入未實際居住在安寮里內的兒子、媳婦及孫子女等共12人的戶籍，使得12人取得安寮里選區的投票權，即俗稱的「幽靈人口」。

最後安寮里長選舉，僅呂文雄登記為候選人，形成同額競選，12名兒媳孫也未領票、也未投票，但檢察官查出，上次選舉呂文雄的女兒已有「選前遷入、選後遷出」，此次又如法炮製，認為若不處以適當刑法，難以遏止幽靈人口的歪風。

因此，檢察官依呂文雄及12名兒媳孫共同觸犯刑法第146條第3項的妨害投票未遂罪，起訴13人，並建請對呂文雄具體求處2年徒刑、併宣告褫奪公權4年。

呂文雄說，他沒有買票，只是遷移戶口，最後也沒有去投票，當時警察也未搜索，並沒有影響選舉果，不構成選罷法違法情節，檢察官小題大作。

檢方對呂文雄提起當選無效之訴，嘉義地院駁回，理由是檢察官依幽靈人口未遂提訴，但這些幽靈人口沒有領票、也沒有投票，幽靈人口未遂不構成當選無效（民事）的事由。

(中時 )