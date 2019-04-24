裕美回應安心偷吃事件反被罵。（圖／翻攝自wadahiromi IG）

許志安日前爆出背叛情牽28年的鄭秀文，和港姐黃心穎鬧出「安心偷吃」事件，女星裕美日前被問此事，稱以她的經驗Timing剛好到了才會在一起，「但老實說很多時候情到濃時，會因為感覺做了一些不對Timing的事」，她此番回答遭不少網友圍剿，更有人反批她自己過去也傳劈腿，根本沒資格說話，諷刺她：「佩服，臉皮非常厚」。

裕美過去和前夫林恩浩有過一段婚姻，2016年裕美被爆和男藝人搞婚外情，隨後才宣布離婚，最近被問到安心偷吃事件，她回應每個人都有可能在Timing不對時做錯事，沒資格批評任何人，又回憶和前夫離婚原因，裕美說兩人因個性不合早就貌合神離，但無奈分開需要時間和法律手續，才導致法律上是夫妻，精神上早已分手，「我認為想馬上展開新的生活，無可厚非」。

裕美這段發言隨即引來網友猛攻，批評她身分尷尬，不應該厚著臉皮回應，她又親上火線回罵：「記者問我我必須做，這是尊重記者朋友。我說的是自己的經歷，不是別人」，又表示自己是藝人，身分哪裡尷尬，她無意藉此搏版面，並酸網友：「如果說沒有資格說的話，你還真沒。因為你不懂裝懂。」

(中時電子報)