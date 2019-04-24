國民黨議員羅廷瑋（右）向民進黨議員賴佳微表示「調議會影帶來釐清」。（盧金足攝）

民進黨議員賴佳微（左二）與國民黨議員羅廷瑋（右二）在持看板包圍市長盧秀燕時，再度狹路相逢。（盧金足攝）

台中市議會開議第一天，國民黨新科議員羅廷瑋就因酸稱民進黨議員賴佳微「阿姨」、「你們這些噁心的大人」互槓，兩人24日在議會再度爆發衝突，藍綠議員持看板包圍市長盧秀燕，推擠之間，賴佳微高喊「性騷擾」，羅廷瑋以台語回嗆「我沒吃這麼辣！」引發曾以「神力女超人」造型問政的賴佳微淚灑議事堂，同黨議員上前擁抱安慰，兩人都強調要調議會影帶釐清，「微瑋」戰火愈演愈烈。

花博今日將落幕，議會藍綠議員磨刀霍霍，針對花博議題針鋒相對，民進黨議員以人海戰術對盧秀燕車輪戰質詢，高喊「花博擺爛，盧秀燕道歉！」國民黨議員也大聲反制，以「林佳龍道歉」反擊。

盧秀燕答詢表示，國際園藝生產者協會AIPH盛讚台中花博，希望民進黨不要為反對而反對，做不好是她的事，她會把所有花博成果歸功前台中市長胡志強及交通部長、前台中市長林佳龍，還有辛苦的志工。

但民進黨議員不滿盧秀燕的回答，眾人拿抗議看板到官員備詢席，要求盧秀燕道歉，國民黨議員隨後也拿看板到盧秀燕前較勁，眾人推擠之間，賴佳微忽然大聲喊出「性搔擾」，一旁的羅廷瑋隨後接話「我沒吃這麼辣」，混亂之間，市議員李麗華說「不要欺負小孩子」。

本來為花博議題互相攻防議事堂，因為一席「性騷擾」疑雲樓歪了，賴佳微不滿羅廷瑋屢次以她年齡、體型酸言酸語，氣得哭喊「我胖錯了嗎？」「我沒結婚了嗎？」「同事之間彼此尊重」要求調出影帶，揚言要對羅廷瑋提告。

羅廷瑋說，男女平等，有沒有性騷擾嫌疑，要求調影帶幫助釐清，他如果有涉性騷擾自請處分，還賴佳微和他一個清白，到底有沒有摸到身體？女性也會性騷擾男性，強調他太太今日有來議會，他要負責任。

民進黨議員張家銨為賴佳微鳴不平，強調羅廷瑋以前對賴佳微的發言，包括年紀與稱呼等都物化女性，以女生立場，羅廷瑋在年齡、體型大作文章，嚴重歧視女性。

議會主席、副議長顏莉敏表示，議長已向羅廷瑋溝通注意問政風格和內容，她也提醒羅要自律。

(中時 )