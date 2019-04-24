溪湖高中學劉子維（左）與林宜萱（右）以「陣頭囝仔」的研究主題榮獲全國分區科展「行為與社會學科類」特優。（鐘武達攝）

溪湖高中學生劉子維、林宜萱因對陣頭的同學是不是「壞囝仔」很好奇，決定深入「九天民俗技藝團」與中途學園訪問並當成研究的主題，最後以「陣頭囝仔曙光再綻」角逐第59屆高中科學展覽勇奪「行為與社會學科類」分區特優，並取得代表彰化縣參加全國科展的資格 。

劉子維與林宜萱說，國中時常看到不愛上學、喜歡打架的學參加「陣頭」，為此一度將「陣頭囝仔」與「壞囝仔」畫等號，直到高中卻聽到陣頭是臺灣代表性的宗教民俗文化，這種反差讓他們決定要好好去研究。

兩人利用寒暑假造訪電影《陣頭》的原型角色「九天民俗技藝團」與晨陽、向日葵學園，認真探討「陣頭」到底是青少年脫離正規教育的拉力？還是協助青少年重返校園的推手…？劉子維說，最後發現「許多誤解都是來自不了解」。兩人還從研究中分析「九天」教導方式的優缺點，更進一步以學生角度建議學校教育可能運用的策略。

校長楊豪森說，溪高這次分區科展，還有郭家榕、李緗榛的「熱電共生之居家應用與實踐」與詹宜婷、胡庭語、陳怡安的「隱形的翅膀─空氣阻力」分別在工程學科及物理與天文學科獲優等；雷子侑、洪麒翔的「百bang火龍果補胎液」與丁驥、吳柏慶、林志祐的「探究奈米銀濃度的抑菌效果」則獲工程學科及化學科佳作。

(中時 )