烤山豬。（真理大學提供）

為了關懷原住民學生在學的學習與生活情況，真理大學原住民族學生資源中心昨在校園內舉辦烤山豬聚會活動，吸引約160位在校師生共襄盛舉。

真理大學表示，活動內容除邀請原住民達人現場烤山豬外，校方還頒發感謝狀給7位原民應屆畢業生，感謝他們利用課餘時間主動幫助其他原民生各項需求，同時協助原資中心各項活動的舉辦。

真理大學原資中心在校園舉辦烤山豬聚會活動。（真理大學提供）

參與的原民生表示，很開心參與每次原資中心舉辦的各類活動，透過活動的參與讓他們認識其他族群的朋友，也可藉此機會了解其他原住民的文化。

真理大學原資中心於106年2月成立，其目的是藉由單一服務窗口關心原民生的學習狀況、提供原民生課業輔導、生活居住、職涯及就業等相關輔導。真理大學原資中心每學期定期舉辦例如烘焙、3D列印、電子繪本教學與劇場表演等相關實務培訓課程。

今年原資中心也協助輔導原民生成立「真友原志工團」，藉由社團的設立凝聚原民生對自我族群的認同，且未來可以將所學利用在維護傳統與族群行銷上。

(中時電子報)