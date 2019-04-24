美麗島電子報董事長吳子嘉遭台北市黨部開除黨籍，今中評會請吳說明；結果吳子嘉在等候時在記者室與媒體談到他研判遭開除原因；不料吳看到民進黨新聞部發言人丁允恭進來說，「仇人相見」；丁則酸說，「你沒那麼重要啦！」吳反擊，「你水準真差。」
吳子嘉今年二月遭民進黨台北市黨部開除黨籍，今天下午到中評會說明。吳子嘉在等候空擋赴記者室跟媒體聊天；他說，「若開除我，就快樂開除黨籍。」若真的開除他，他就上法院提告，走與王金平一樣的法院模式。
媒體詢問，真正被開除的原因為何？吳說，說他言論不當，有毀黨、滅黨之餘，其實他只有罵陳菊貪官污吏，陳告他妨礙名譽，正要開庭，現在已在訴訟，若是真的為了陳菊開除他，顯然民進黨有不同標準。
結果吳子嘉說到此，曾在與陳菊在高雄市政府共事的丁允恭則進來記者室，兩人當著記者的面互酸起來。丁允恭對吳子嘉酸說，「你沒那麼重要啦！」吳反擊，「你水準真差。」
(中時 )
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