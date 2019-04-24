內政部官方臉書小編超會玩「時事哏」，從網遊「還願」到昨天高雄市長韓國瑜的五點聲明都不錯過，內政部臉書今天PO出某老屋重建屋主的五點聲明，讓網友會心一笑，對小編說，「我很喜歡」。

內政部的五點聲明指出，首先，1.對一路走來，鼓勵、支持「危老屋重建」的海內外朋友！深深表示感謝；另外也謝謝地基主的配合，到時看祢想改建成什麼風格，再來託夢跟我討論。

2.在重建舊家的這段日子中，我深刻的體會到，只有把舊家重建好，生活才會更好。只有舊家能改變，我才能真正改變生活。

3.對於2020年即將重建，此時此刻，我無法想像在我家居住多年的老鼠、小強、蜘蛛、螞蟻們有多麼不爽。

4.長久以來，我家熱衷於漏水大賽，已經離「室內不用撐傘」的常識越來越遙遠了，老屋的重建已經刻不容緩。

希望重建前，家中牆壁天花板，都能夠體察屋主心情、關注氣象脈動、重視擋雨責任，勿忘我家水桶不夠多。

5，我生在家中、長在家中，活在家中，未來也會宅在家中。我熱愛我家，對住家的重建及改造，我願中離一下手機上的遊戲撥打1999去詢問，不計個人積分排名得失，只願能夠提升居住品質。

內政部在文章最後表示，願天佑重建過程順利、天佑住家全新落成，我對家的熱愛，怎是啾咪兩字就能道盡？內政部的五點聲明，大受網友好評，有網友留言，小編真的很會，短短一小時就吸引超過500人按讚，33人留言，還有45次分享。

(中時 )