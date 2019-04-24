年僅30歲的陳宗蔚，與粧佛結緣，拜入人間國寶施至輝門下，成為施至輝首位外傳弟子，敲打、刀鑿間，神靈活現地完成土地工、關公、玄天上帝、媽祖等多尊作品，鹿港鎮長許志宏讚賞看到文化薪傳的希望。（吳敏菁攝）

年僅30歲的陳宗蔚，與粧佛結緣，拜入人間國寶施至輝門下，成為施至輝首位外傳弟子，敲打、刀鑿間，神靈活現地完成土地工、關公、玄天上帝、媽祖等多尊作品，鹿港鎮長許志宏讚賞看到文化薪傳的希望。（吳敏菁攝）

國立傳統藝術中心「國家級登錄無形文化資產重要傳統藝術保存者～接班人傳統工藝示範與推廣計畫」11位結業藝生當中，年僅30歲的陳宗蔚最年輕，與粧佛結緣，拜入人間國寶施至輝門下，成為施至輝首位外傳弟子，敲打、刀鑿間，神靈活現地完成土地工、關公、玄天上帝、媽祖等多尊作品，讓人看到文化薪傳的希望。

陳宗蔚出生於傳統工藝鼎盛的鹿港，阿公是裡「保安宮」乩童，無形中也眾神諸佛產生濃厚興趣，無師自通，常用粘土、陶土等材料捏神製佛，花光了零用錢也樂此不疲。

大學時就讀台中修平技術學院工業工程系，陳宗蔚對粧佛念念不忘，退伍前文史工作者黃志農介紹有傳統藝術保存者傳習計畫，他立即把握了這難得機會。

拜師學藝期間，陳宗蔚白天到車燈工廠上班，晚上到佛店習藝4小時，回家再勤練技法到凌晨2點，每天約睡個4、5小時，曾廢寢忘食到暈倒，仍還咬緊牙。熬了4年學有所成。

陳宗蔚跟老師從磨刀、選材、粗胚、細胚、修光、開臉、打底漆、細研胚體、盤線、安金化色，到作神帽、植鬚、安龍球、製神器等等功夫。完成第一件成品就是老師指定的「土地公」。

時至今日，經他精雕細鑿的作品有：關公、玄天上帝、媽祖、觀音菩薩、三清道祖、三太子等40餘尊，小則3.6寸，大則3.2尺，每件從頭到尾，1到3個月完成。更熟諳泉州、漳州、福州等派別技法特性，熟諳眾神諸佛的傳說故事，還是解圖神話高手。

「沒想過會走上粧佛這條路，感謝老師為我開啟這扇門，這是條對的路」鹿港鎮長許志宏稱續看到了鹿港後起之秀，欣喜工藝文化後繼有人，陳宗蔚說，未來沒想太多，只想著把受託製作的神佛金身做好。

(中時 )