上海市台協第三屆徵才博覽會即將在高雄登場。上海市台協以「世界的上海、築夢的舞台」為主題的第三屆徵才博覽會將於4月27日在高雄展覽館正式開幕。

本屆徵才博覽會參與台資企業 150 家，其中現場設徵才展位企業 80 家，提供崗位職缺 3000 個，參與台企數量、徵才展位、場地規模、職缺數量上，均超過 2017 年、2018 年在台北舉辦的前兩屆徵才博覽會活動，希望能 夠繼續為台灣青年來滬實習、就業搭建綜合平台，提供更多機會。

旺旺集團、廣達電腦、台達電子、日月光集團、南僑食品、 元祖食品、海昌眼鏡、吉的堡教育、鼎捷軟件、冠龍閥門、競衡集團、 春秋航空、富邦華一、國泰世華、雅茗集團等知名台資企業都加入此屆徵才博覽會活動。

本屆活動參與台企產業類別豐富，主要涵蓋投資管理、 食品生產、教育培訓、電子科技、金融行業、旅遊服務、智能製造、連 鎖銷售、文創設計等多個領域，提供的崗位職缺涉及管理類、專業技術 類、綜合服務類等多種類型，選擇空間較大，歡迎廣大台灣青年學子前 來應聘，尋求上海這座國際化大都市的發展機會。

在高雄展覽館的徵才會現場，場地主要被劃分為四塊區域，分別 為企業徵才區(內設 80 個企業展位)、舞台活動區(開場表演、嘉賓致 辭、啓動儀式以及展商說明分享會)、大會服務區(入口接待區、展商服務台以及工作區)以及特別服務區(醫護站、媒體與貴賓區)，還專門設置簡歷填寫區、簡歷優化區、獨立面談區等區塊以及「上海台資企 業聯合招聘專區」，通過「傳統招聘會＋互聯網」的「一站式」招聘服務，實現線上線下完美結合，應聘者既可現場遞交紙質簡歷，也可以登錄活動官網遞交電子版簡歷至徵才會人才求職信息庫，並為登記入庫的求 職者提供初步媒合協助及咨詢服務。與此同時，為讓台灣青年能夠更加 親切瞭解上海就業環境及基本情況，現場亦將安排近百名彩蝶志工人員，多位在滬工作台青，負責提供現場基本咨詢服務及會務保障工作等。

(旺報 )