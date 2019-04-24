立委蕭美琴（右1）與花蓮市長魏嘉賢（右2）會勘關心電桿地下化工程。（許家寧攝）

立委蕭美琴（右起）與議員張美慧、市長魏嘉賢舉辦會勘，林森路電纜地下化工程預計6月動工。（許家寧攝）

花蓮市林森路與中華路口，電線桿與電線錯綜交織，路口上空宛如交叉火網，街景相當凌亂，尤其颱風來襲，花蓮首當其衝，避免電纜受損造成停電，立委蕭美琴推動花蓮市區電纜地下化，盼爭取花東基金挹注，工程可望在6月動工，讓市區重拾美麗天際線。

縣議員張美慧23日邀集立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢到場會勘，張美慧指出，市公所過去完成美崙東興段、林森路至293路段以北電桿地下化，目前293巷以南都沒完成電纜地下化，希望中央跟地方促成，讓風災影響供電，一併解決市容景觀跟用電安全。

台電花蓮營運處長蘇建財說，將先協調中華電信、有線電視業者等單位配合共同下地，避免「二次開挖」浪費公帑，且影響交通造成民怨，各單位對於挖埋管路需求達成共識後，預計6月將可完成細部設計並展開施工，年底將先完成管線工程。

蘇建財表示，所有管線做好後，接續將附掛在電桿上的設施拆除，再來進行電氣工程地下化，由於纜線下地工程將由市公所和台電各負擔50％工程配合款，也盼民代透過爭取相關經費，林森路段預計明年上半年將可完工，中華路段則另專案處理。

蕭美琴指出，花蓮爭取到全國最高比例經費，自前年台電編列9億元進行為期3年的電纜地下化工程，在縣內已經完成赤柯山等部分路段，花蓮市區電桿地下化部分，盼比照台東經驗透過花東基金城鄉發展預算，優先協助易淹水區鋪設防災型地下電纜。

(中時 )